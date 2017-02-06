هنأ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم، والجهاز الفني بالفوز بالمركز الثاني والأداء الجيد خلال بطولة أمم أفريقيا التي أقيمت في الجابون، كما وجه التحية والتقدير للشعب المصري الذي اجتمع في حب مصر