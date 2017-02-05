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بالصور
القاهرة – مصراوي:تصوير – علاء القصاص: وقع الكاتب الصحفي عبد الرحمن شلبي أولى مؤلفاته |المال الأسود
. كيف خدع حسين سالم مصر|، اليوم السبت، في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 48.
المال الأسود من إصدار دار كنوز للنشر والتوزيع، ويحتوي الكتاب على 10 فصول، كما يضم عددا من الوثائق السرية وعقود بيع وقعها حسين سالم وأسرته للتخلص من ممتلكاتهم بالخارج أثناء فترة حظر التصرف في الأموال ومفاوضات الحكومة معه.
ويتناول الكتاب كيف دخل |سالم| عالم الأثرياء؟ ويكشف خيوط قضية تجارة ونقل السلاح وكيف تم إغلاق ملف القضية الشهيرة في الولايات المتحدة الأمريكية؟ إلى جانب قصة هروب سالم وخروج 450 مليون يورو إلى الخارج.
كما يضم الكتاب مجموعة صور تنشر لأول مرة تضم حسين سالم وجمال مبارك وآخرين توضح مدى تغلغل سالم في الحكم، والتقطت هذه الصور بعدسة المصور
الصحفي حسام دياب.
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