قال الشيخ وليد إسماعيل - القيادى السلفى، إن مشروع قانون الطلاق الشفوى المزمع إصداره من مجلس النواب لا بد من التفرقة خلاله بين وقوع الطلاق الذي يحدث بمجرد قول الرجل لزوجته بأنها طالق، وبين توثيق هذا الطلاق، مشيرا إلى أن جعل الطلاق لا يقع إلا بتوثيقه مشكلة كبيرة لأنه مخالفة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم