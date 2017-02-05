تناقش وزارة النقل، ولجنة النقل بالبرلمان، مشروع قانون جديد يتيح مراقبة الطرق بكاميرات مراقبة رقمية، لتحديد السرعات على الطرق الرئيسية، وإحكام السيطرة على كل نقطة من نقاط الطريق

وتضمنت أهم ملامح القانون الذي تدرسه الوزارة بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، ولجنة النقل بالبرلمان سرعة التحرك لضبط أي سيارة يتجاوز سائقها السرعة المحددة، أو ينتقل بشكل غير آمن من حارة إلى أخرى مما يهدد سلامة السير على الطرق. ويشمل القانون بنودا تتيح حبس السائق الذي يكرر نفس الخطأ، وإلغاء ترخيص المركبة حال استمرار الأخطاء أو التأكد من عدم صلاحية السيارة للسير على الطرق السريعة.