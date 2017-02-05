تلقت سلطات مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، 4 إخطارات من شركات الطيران بإلغاء إقلاع 4 رحلات دولية لعدم جدواها اقتصاديا لقلة عدد الركاب

وأفادت مصادر ملاحية، أن سلطات المطار تلقت 3 إخطارات من الشركة المصرية العالمية بإلغاء رحلتها رقم 825 المتجهة إلى العين بالإمارات، والرحلة رقم 106 المتجهة إلى ينبع، والرحلة رقم 601 المتجهة إلى تبوك، كما ألغت شركة النيل للطيران رحلتها رقم 111 المتجهة إلى الطائف، لعدم جدواها اقتصاديا لقلة عدد الركاب.وأضافت المصادر أنه تم التنسيق بين سلطات مطار القاهرة وشركات الطيران لسفر الركاب على متن رحلات طيران دولية أخرى.