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«تموين شمال سيناء»: استمرار الأوكازيون الشتوي بدون مخالفات
05
فبراير
2017
06:43 AM
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قال فتحى جمعة راشد - مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، إنه تم مشاركة 11 محلًا تجاريًا في الأوكازيون الشتوى الذي بدأت فعالياته الإثنين الماضى ويمتد لمدة شهر وفقًا لما قررته وزارة التموين
وأوضح راشد لــ |فيتو|: |أن المشاركين في الأوكازيون أعلنوا عن نسبة تخفيضات تتراوح بين 10 إلى 20% مع عرض الأسعار قبل التخفيض وبعده لتكون فرصة حقيقية للمواطنين في الاستفادة منها عند الشراء مع مراجعة الفواتير من قبل مسئولي التموين للتأكد من حقيقة التخفيضات، مشيرا إلى أنه لم يتم تحرير أي مخالفة تتعلق بالأوكازيون في ظل التزام التجار المشاركين بالقواعد المحددة لهم.
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