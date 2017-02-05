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جودة عبد الخالق: السيسي ناجح بفترة رئاسية ثانية بدرجة أقل من الأولى
05
فبراير
2017
04:44 AM
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أكد الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين الأسبق، أن الدستور منح رئيس الجمهورية الحق في الترشح لفترة رئاسية ثانية، قائلا: «أعتقد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سينجح في المرة الثانية ولكن بدرجة أقل من الأولى، في ظل فراغ الساحة وطبيعة الأوضاع السياسية في البلاد»
وأضاف عبد الخالق في تصريحات لـ«فيتو»: «أن شعبية الرئيس السيسي تراجعت فهناك من يشكو من الظروف الصعبة التي مرت بالبلاد، مثل أبناء الصعيد الذين يئنون بالشكوى، وخاصة أنهم كانوا يرون أن الرئيس هو المنقذ، واكتشفوا حاليا أن الرئيس تركهم في يد نهيبة يمتصون دماءهم»، على حد قوله.
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