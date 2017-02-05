يتفقد الدكتور جلال سعيد وزير النقل اليوم الأحد، طريق القصاصين – الصالحية، وأعمال تطوير محطتي الإسماعيلية والشيخ زايد، ومتابعة ما يجرى تنفيذه من مشروعات بالمحافظة