قال خالد البلشي، مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، إنه سيخوض انتخابات التجديد النصفي لعضوية مجلس النقابة، والتي من المقرر لها 3 مارس المقبل

وأضاف البلشي في تصريحات لـ«فيتو»، أنه أعلن رسميًّا الترشح لعضوية المجلس لأنه أمام معركة حقيقية تتعلق بالحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين تتمثل في مواجهة الفصل التعسفي للصحفيين، وتدني الأجور والأزمات الاقتصادية داخل المؤسسات، مؤكدًا أنهم أمام بيئة تشريعية أطاحت بقانون الإعلام الموحد، وكلها معارك قرر أن يخوضها فهو لم يعتد الهرب من المعارك.وتابع البلشي: «أنا مستمر في الترشح حتى وأن صدر الحكم بالحبس، فهذا لا يتعارض مع استمراري في المعركة الانتخابية».