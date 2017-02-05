يستكمل وفد خبراء الأمن الروسي، اليوم الأحد، إجراءاته التفتيشية لمتابعة تأمين الركاب والحقائب منذ دخولهم صالات السفر، وحتى صعودهم إلى الطائرة، وكذلك بوابات دخول العاملين بالبصمة البيومترية، فضلا عن الاستعدادات الأمنية لتأمين البضائع والطائرات وأسوار المطار، تمهيدًا لاتخاذ قرار نهائي بعودة الرحلات الروسية إلى القاهرة

يشار إلى أن وفد الأمن الروسي أشاد بالإجراءات التأمينية المتبعة بمبنى الركاب 2 الجديد، ومن المقرر أن يلتقي الوفد الروسي خلال زيارته بعدد من كبار المسئولين بالطيران المدني لمتابعة التعاون الأمني في تأمين المطارات على أن يقدم الوفد فور عودته إلى موسكو تقريرًا شاملًا حول منظومة تأمين مطار القاهرة لاتخاذ قرار بشأن استئناف رحلات الطيران بين موسكو والقاهرة والمتوقعة أن تكون خلال النصف الثاني من فبراير الجاري في حالة إعداد الوفد الروسي تقريرا إيجابيا حول منظومة التأمين في مطار القاهرة.