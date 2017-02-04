كتبت- ندى الخولي: يواصل أهالي منشأة ناصر، توجههم للجنة التظلمات بمحافظة القاهرة، لتقديم أوراق تثبت ملكيتهم لشقق بالمنطقة الصادر بحقها قرار إزالة، وللمطالبة بأحقيتهم في الشقق البديلة في المشروعات المعمارية الجديدة التي أنِشأت خصيصا للقضاء على ظاهرة العشوائيات في المحافظة

وعلم |مصراوي| أن عددا من أهالي منشأة ناصر والدويقة، سيتوجهون غدا للمحافظة بتظلمات جديدة للجنة التظلمات، مع محامي الأهالي وأعضاء |رابطة العدالة الاجتماعية| والتي تضم محامين متابعين لقضية سكان المنشأة.

وقال ياسر عرفات، أحد سكان منشأة ناصر، إن بداية الأزمة تعود لعام 1993، عندما صدرت قرارات بإحلال وتجديد عدد من المباني في منطقة منشأة ناصر، بعد وضعها في قوائم الخطورة البالغة، ثم تفاقم الوضع مع انهيار صخرة الدويقة في 6 سبتمبر 2008 ما أدى لوفاة 100 شخص وإصابة عشرات آخرين.

وتابع: الحصر الأول لسكان المنطقة كان يقدر بأربعة آلاف أسرة، إلا أنه مع مرور السنين ونتيجة تباطؤ المحافظة في اتمام مراحل نقل السكان للمناطق الجديدة، زاد عدد الأسر.

وأشار عرفات إلى وجود ثلاثة أنواع من التظلمات يتقدم بها سكان الحي للمحافظة، قائلا: |النوع الأول لسكان تم هدم منازلهم بالفعل ولم يتم تعويضهم، على الرغم من ملكيتهم لعقود إيجار تثبت أنهم من سكان المنطقة|، والنوع الثاني من المتضريين هم أسر شملها الحصر لكن ليس معاها ورق يثبت ملكيتها أو تأجيرها في المنطقة وبالتالي لم يستطيعوا الحصول على تعويض حتى الآن، أما النوع الثالث من المتضررين فهم الرافضون لقرارات النقل من الأساس، والذين يؤكدون أن منازلهم ليست في قوائم الخطورة الداهمة، وأن هناك مناطق أخرى أكثر خطورة وأولى بالهدم، خاصة أنه لا يوجد لديهم قرار إزالة يطعنون عليه أمام القضاء.

وعن لجوء بعض الأهالي للقضاء، قال |عرفات|: |صحيح ليس لدينا قرار الإزالة، لكن لدينا تقارير صادرة عن المحافظة خلال عام 2015 تثبت أن المناطق الصادر بحقها قرارات إزالة، غير خطرة وإمكانية تطبيق وسائل المعالجة بدلا من الهدم متوفرة، ومع ذلك تؤكد المحافظة أن لديها تقرير محدث لعام 2016 يؤكد أن تلك المنطقة من المناطق الخطرة، وتصر على تنفيذ خطة نقل العشوائيات.

من جهته، قال محمد أيمن عبد التواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية إن هناك مئات الأسر، تتوجه بمعدل شبه أسبوعي للجنة التظلمات بالمحافظة لعرض مشكلاتها والأوراق التي تثبت صحة موقفها، مضيفا: لجنة التظلمات تعمل يوميا في دراسة الحالات والفصل فيها.

وتابع عبد التواب لـ|مصراوي|: بعض الحالات تكون غير مستحقة نتيجة أن المتضرر ثبت أن له ملك سكني آخر، أو أن له عنوانا مغايرا للمنطقة، أو عدم وجود عداد باسمه يمكن من خلاله إثبات ملكيته الفعلية.

وقال |عبد التواب|: لجنة التظلمات تعمل بشكل حيادي ليس بينها وبين السكان أي شيء، سوى أنها تحافظ على المال العام ولا تعطي الحق إلا للمستحقين فقط طبقا لقواعد التسكين المتبعة مع إبداء المبررات، ومع ذلك فإن اللجنة عكفت على إضافة بعض قواعد للتسكين من شأنها إثبات الإقامة الفعلية للمتضرر ويمكن من خلالها التأكد إذا ما كان من أهل المكان أو كان مقيما أو مستأجرا فيه.

ويقع حى منشأة ناصر ضمن أحياء المنطقة الغربية بمحافظة القاهرة، وتم فصله عن حي الوايلي فى 1 مايو 1991. وبحسب البيانات الواردة على الموقع الإلكتروني لمحافظة القاهرة، فإن 65 % من سكان الحي يعملون في الأعمال الحرفية والإدارية، و14 % في الأعمال ذات الأنشطة المرتبطة بالقمامة، و21 % في الأعمال الحرة.

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