أقلعت منذ قليل طائرة الخطوط اليمنية من مطار القاهرة الدولي متوجهة إلى عدن بعد تأخر 45 دقيقة بسبب إجراءات الحصول على تصريح من قوات التحالف العربي بعبور أجواء الاشتباكات مع الحوثيين