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إقلاع طائرة الخطوط اليمنية من مطار القاهرة بعد تأخر 45 دقيقة
04
فبراير
2017
09:43 AM
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أقلعت منذ قليل طائرة الخطوط اليمنية من مطار القاهرة الدولي متوجهة إلى عدن بعد تأخر 45 دقيقة بسبب إجراءات الحصول على تصريح من قوات التحالف العربي بعبور أجواء الاشتباكات مع الحوثيين
وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة: إن طائرة الخطوط اليمنية رقم 607 تأخرت عن موعد إقلاعها المحدد بجدول التشغيل بعد تأخر 45 دقيقة بسبب إجراءات الحصول على تصريح العبور في أجواء آمنة.
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