وصل صباح اليوم السبت، إلى مطار القاهرة الدولي، وفد دبلوماسي صومالي في زيارة للبلاد تستغرق عدة أيام للبلاد لحضور دورة تدريبية بمجال الكهرباء، ولقاء عدد من المسئولين في مصر وبحث آخر التطورات على الساحتين العربية والدولية