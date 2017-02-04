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إلغاء إقلاع 5 رحلات طيران بمطار القاهرة لقلة عدد الركاب
04
فبراير
2017
09:43 AM
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أعلنت مصادر ملاحية بمطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، عن إلغاء إقلاع 5 رحلات جوية دولية لعدم جدواها اقتصاديا وقلة عدد ركابها ومشكلات في جدول تشغيل بعض الرحلات
وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن سلطات المطار تلقت إخطارين من الشركة المصرية العالمية للطيران بإلغاء رحلتيها رقم 106 و112 المتجهتين إلى ينبع، فضلا عن وصول إخطارين آخرين من شركة النيل للطيران بإلغاء رحلتيها رقم 103 المتجهة إلى ينبع، و145 المتجهة إلى الحائل، وإلغاء رحلة شركة إير كايرو رقم 443 المتجهة إلى ينبع.وأضافت المصادر أن سلطات المطار نسقت لسفر ركاب تلك الرحلات على متن طائرات أخرى.
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