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إطلاق مبادرة «اطمن على نفسك» رسميا ضد فيروس سي.. اليوم
تطلق عدد من المؤسسات الخيرية الكبرى اليوم السبت مبادرة |اطمن على نفسك| لمحاربة فيروس سي برعاية وحضور عدد كبير من الوزراء والشخصيات العامة والفنانين والرياضيين خلال مؤتمر صحفي بأحد فنادق القاهرة
يأتي انطلاق المبادرة بعد أن تم عرضها في المؤتمر الوطني للشباب بأسوان مؤخرا، وتشهد الاحتفالية إطلاق الأغنية الرسمية للمبادرة بعنوان |اطمن.. ماتخفش| للمطربة جنات من كلمات نادر عبد الله وألحان ودود.يشارك في إطلاق المبادرة الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد عماد وزير الصحة، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، واللواء عصام الدين البديوي محافظ المنيا، وعدد من النواب رؤساء وأعضاء لجان الصحة والتعليم بالبرلمان، بالإضافة إلى عدد من الفنانين والرياضيين.
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