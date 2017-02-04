يأتي انطلاق المبادرة بعد أن تم عرضها في المؤتمر الوطني للشباب بأسوان مؤخرا، وتشهد الاحتفالية إطلاق الأغنية الرسمية للمبادرة بعنوان |اطمن.. ماتخفش| للمطربة جنات من كلمات نادر عبد الله وألحان ودود.يشارك في إطلاق المبادرة الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد عماد وزير الصحة، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، واللواء عصام الدين البديوي محافظ المنيا، وعدد من النواب رؤساء وأعضاء لجان الصحة والتعليم بالبرلمان، بالإضافة إلى عدد من الفنانين والرياضيين.