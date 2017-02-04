يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت، طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر. الصغرى العظمى القاهرة 06 20الإسكندرية 06 18مطروح 06 17بورسعيد 10 17دمياط 10 17بلطيم 08 19الإسماعيلية 05 20السويس 08 20العريش 04 18نخل -02 17طابا 03 19الطور 07 20مرسى علم 14 21الغردقة 11 22شرم الشيخ 12 21رفح 03 18كاترين -03 15سيوة 04 19المنيا 03 20الفيوم 05 20رأس سدر 09 20أبو سمبل 11 22وسط الدلتا 06 20أسيوط 03 20سوهاج 04 21الأقصر 06 24أسوان 08 25شلاتين 15 23حلايب 16 21الوادي الجديد 09 22قنا 08 23نويبع 11 20السلوم 06 16