قال إلهامي الزيات الرئيس السابق للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن القطاع السياحي يتابع الإجراءات التي تقوم بها الدولة ممثلة في وزارتي السياحة والطيران لعودة الرحلات الروسية لمصر وتنفيذ كافة الإجراءات المطلوبة من الجانب الروسي

وأكد |الزيات|، لـ|فيتو| أن الدولة وجميع مناطق مصر السياحية من فنادق وقرى ومنتجعات سياحية ستتخذ إجراءات فورية لاستقبال السائحين بصيانة الفنادق وإعداد التجهيزات اللازمة عقب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بويتن عودة الرحلات وليس عند تفقد وفود أمنية فقط ثم عودتها بدون جدوى، قائلا: |نأمل أن تكون زيارة الوفد الروسي القادمة لتفقد إجراءات تأمين المطارات المصرية باعتبارها الزيارة التكميلية والأخيرة والحاسمة وبعدها يتم استئناف الرحلات بين البلدين.