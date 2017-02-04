كفر الشيخ - إسلام عمار: قال المحاسب عمرو أبوستيت - أحد شباب مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، إن 9 من طلاب جامعة الإسكندرية يقيمون بمدينة دسوق أصيبوا، فى حادث إنقلاب اوتوبيس سياحى بطريق شرم الشيخ - نويبع

ولفت أبو ستيت أن حالة الطلاب المرضية مستقرة، عدا طالبة واحدة استدعى الأمر دخولها غرفة العمليات لسوء حالتها، موضحاً أن هناك حالات من القلق تنتاب أسرهم، وأقاربهم.

وأضاف أبو ستيت فى تصريحات خاصة لـ|مصراوى|، اليوم السبت، أنه شقيق والدة 3 من المصابين وهم |محمد عادل زايد|، وشقيقتيه |آلاء|، و|سارة|، وكان معهم فى نفس الرحلة وأصيب معهم ابن عمهم |محمد السعيد زايد|، وقريب لهم طالب يدعى |محمد مصطفى عطوان|، كما أن هناك 4 طلاب زملاء لهم تعرضوا لإصابات فى نفس الحادث، ليصبح إجمالى المصابين 9 طلاب من أبناء مدينة دسوق.

وأشار إلى أنه تلقى اتصالاً هاتفياً من ابن شقيقته المصاب، أبلغه بتعرضهم لحادث مروع، وأصيبوا بجروح وكسور متفرقة، ولم يستكمل مكالمته معه ليذكر له تفاصيل الحادث، نظراً لتعرضهم جميعا لحالات من الصدمة والذهول من هول ما رآوه، وتعرضوا له، مؤكداً أن أهالى الطلاب التسعة المصابين بما فيهم أبناء شقيقته توجهوا لنويبع للاطمئنان عليهم.

وكان طريق شرم الشيخ - نويبع شهد، اليوم الجمعة، حادث مروع بإنقلاب أوتوبيس سياحى يتبع إحدى شركات السياحة يحمل عشرات الطلاب يدرسون بجامعة الإسكندرية، متوجهين إلى منطقة سياحية تسمى |رأس شيطان|، لقضاء رحلة جماعية، ضمن أنشطة الجامعة خلال إجازة نصف العام.

وطلاب كفر الشيخ التسعة المصابين هم (محمد مصطفى عطوان)، 20 سنة، و(محمد عادل زايد)، 16 سنة، و(سارة عادل زايد)، 21 سنة، و(الاء عادل زايد)، 17 سنة، و(محمد سعيد شحاته زايد)، 33 سنة، و(إيمان حامد كرسون)، 22 سنة، و(غادة حامد كرسون)، 18 سنة، و(بسنت محمد جوهر)، 17 سنة، و(ريم ممدوح السعيد)، 21 سنة.

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