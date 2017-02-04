الأقصر – محمد محروس: تمكن ضباط مباحث قسم الأقصر، مساء الجمعة، من ضبط تشكيل عصابي مكون من شخصين تخصص في سرقة المواشي

تلقى اللواء عصام الحملي مدير أمن الأقصر اخطارا من اللواء زكى مختار- مدير المباحث ببلاغ المواطن عبد النبي أحمد أبو رحاب، مقيم بمنطقة منشاة العماري دائرة مركز شرطة قسم الاقصر يفيد بسرقة المواشي من منزله وهي عبارة عن بقرة وعجل.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة المقدم ايمن غانم رئيس مباحث القسم والنقيب أحمد جادو معاون اول تبين تكرار حوادث سرقة المواشي بالمنطقة وأن مرتكبيها كلا من المتهمين هم المدعو |جمال . ب . أ| 45 سنة والمدعو |أحمد . م . هـ|، 35 سنة مقيمان بذات الناحية وبعد تقنين الاجراءات واستئذان النيابة العام تم القبض على المتهمين.

وبمواجهتهما أقرا بالسرقة، وبيع المواشي إلى المدعو |عبد الناصر . ا . ت| مقيم بقرية العشي.

تم ضبط المواشي وتحرر محضر رقم 1716 جنح قسم الأقصر وجارى عرض المتهمين على النيابة.

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