أكد الدكتور محمد بسيوني، الأمين العام لحزب الكرامة، أن هناك اجتماعات تجرى حاليا لدمج حزب التيار الشعبي مع حزب الكرامة بالإضافة إلى لجان تعمل بشكل دوري في هذا الشأن

وأضاف |بسيوني| في تصريح لـ«فيتو» أنه سيحدد موعدا للمؤتمر العام قريبا لإعلان الدمج رسميا بين الحزبين، مشيرا إلى أنهما يعملان مع بعضهما لكن إعلان الدمج سيكون من خلال مؤتمر سياسي لحزب الكرامة للإعلان رسميا عن الدمج.