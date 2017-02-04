وأوضح |إدريس| لـ|فيتو| أن وزير السياحة عرض تقليل النقاط بسبب طولها فلا بد أن تتركز على أهم المناطق السياحية حتى لا يمل السائح أثناء الرحلة، مشيرا إلى أنه سيتم عرض جميع نقاط الرحلة على السائحين ليواصل كل سائح مشاركته بـ40 أو 8 نقاط، ويكون له حق الاختيار في ذلك.وكان وزير السياحة يحيى راشد عقد عدة اجتماعات مع مسئولي هيئة التنمية السياحية خلال الأسابيع الماضية لمناقشة تطوير رحلة العائلة المقدسة، وكان من المفترض أن تبدأ الرحلة من ثلاثة أشهر ولكن وزارة السياحة تنتظر قرار وزارة الداخلية بشأن تأمين النقاط لانطلاق الرحلة خلال الأيام المقبلة.