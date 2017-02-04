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أحمد إدريس: وزير السياحة عرض تقليل نقاط رحلة العائلة المقدسة
04
فبراير
2017
02:44 AM
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أعلن أحمد إدريس عضو لجنة السياحة والطيران بالبرلمان أن وزير السياحة يحيى راشد ناقش مع لجنة السياحة والطيران تقليل مسار إحياء رحلة العائلة المقدسة في مصر من 40 نقطة إلى 8 نقاط
وأوضح |إدريس| لـ|فيتو| أن وزير السياحة عرض تقليل النقاط بسبب طولها فلا بد أن تتركز على أهم المناطق السياحية حتى لا يمل السائح أثناء الرحلة، مشيرا إلى أنه سيتم عرض جميع نقاط الرحلة على السائحين ليواصل كل سائح مشاركته بـ40 أو 8 نقاط، ويكون له حق الاختيار في ذلك.وكان وزير السياحة يحيى راشد عقد عدة اجتماعات مع مسئولي هيئة التنمية السياحية خلال الأسابيع الماضية لمناقشة تطوير رحلة العائلة المقدسة، وكان من المفترض أن تبدأ الرحلة من ثلاثة أشهر ولكن وزارة السياحة تنتظر قرار وزارة الداخلية بشأن تأمين النقاط لانطلاق الرحلة خلال الأيام المقبلة.
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