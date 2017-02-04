الدقهلية- رامي محمود: كشف مصدر أمني بمديرية أمن الدقهلية، أن والد |عبدالله الحماحمي|، المتهم بتنفيذ هجوم اللوفر في باريس، لواء شرطة سابق

وكانت مصادر أمنية أكدت لـ|مصراوي|، أن الأجهزة الأمنية تقوم بالبحث العاجل للكشف عن هوية منفذ هجوم متحف |اللوفر|.

وأضافت المصادر أن التحريات الأولية توصلت إلى أن منفذ الهجوم تم فحص جميع ملفاته، ولم يستدل له على أي نشاط سياسي أو تطرف ديني أو خروج عن القانون، ولا يزال الفحص جاريًا للتأكد من هويته.

وأكد مدعي عام باريس فرانسوا مولانز أن مهاجم |اللوفر| مصري الجنسية ويبلغ من العمر 29 عاما، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه لم يتم التأكد بعد بشكل قاطع من هويته.

وأضاف مولانز - في المؤتمر الصحفي الذي عقده، الجمعة، أن منفذ هجوم اللوفر كان يمسك ساطورًا (40 سم) في كل يد واندفع بينما كان يهتف |الله أكبر| نحو أربعة عسكريين من عملية |سانتينال| يتولون حراسة المركز التجاري |كاروزيل دو لوفر| أسفل متحف اللوفر.

وقام بتوجيه ضربة في رأس أحد الجنود ثم اندفع نحو عسكري أخر وقع على الأرض وحاول إصابته بالساطور، إلا أن هذا العسكري أطلق عدة أعيرة عليه.

وأكد مولانز أن المعتدي حالته خطرة ويخضع حاليا للعلاج وأنه لم يتم العثور بحوزته على أوراق ثبوتية.

وأضاف أن التحريات قادت إلى شخص مصري الجنسية (29 عاما)، لم يسبق له ارتكاب مخالفات بالأراضي الفرنسية.

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