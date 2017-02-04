-
رياضة
- موعد وقنوات الناقلة ومعلقي مباريات السبت.. وقمة نارية بالبريميرليج
- وفاة لاعبة سموحة بحادث انقلاب أتوبيس كلية الصيدلة
- النصر يتصدر والسكة الحديد يتراجع في مجموعة القاهرة.. «تقرير»
- ميتز يهزم مرسيليا ويفسد عودة باييه
- باسم مرسي يفسر تصريحه المثير للجدل
- نشرة فيتو الرياضية.. وأبرزها: فرحة المنتخب بعد تعافي النني وعبد الشافي
- باسم مرسي لمنتقديه: لعبت مع المنتخب بعد وفاة والدي بيوم
- «روما» يطرح استفتاء عن عودة محمد صلاح متوجا بكأس أفريقيا
- مواجهة خارج المستطيل ورقم سلبي للفراعنة.. في أبرز أرقام المربع الذهبي
- كونتي: كوستا لن يرحل عن تشيلسي
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
مصدر بالداخلية: والد المتهم بتنفيذ هجوم اللوفر لواء شرطة سابق
الدقهلية- رامي محمود: كشف مصدر أمني بمديرية أمن الدقهلية، أن والد |عبدالله الحماحمي|، المتهم بتنفيذ هجوم اللوفر في باريس، لواء شرطة سابق
وكانت مصادر أمنية أكدت لـ|مصراوي|، أن الأجهزة الأمنية تقوم بالبحث العاجل للكشف عن هوية منفذ هجوم متحف |اللوفر|.
وأضافت المصادر أن التحريات الأولية توصلت إلى أن منفذ الهجوم تم فحص جميع ملفاته، ولم يستدل له على أي نشاط سياسي أو تطرف ديني أو خروج عن القانون، ولا يزال الفحص جاريًا للتأكد من هويته.
وأكد مدعي عام باريس فرانسوا مولانز أن مهاجم |اللوفر| مصري الجنسية ويبلغ من العمر 29 عاما، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه لم يتم التأكد بعد بشكل قاطع من هويته.
وأضاف مولانز - في المؤتمر الصحفي الذي عقده، الجمعة، أن منفذ هجوم اللوفر كان يمسك ساطورًا (40 سم) في كل يد واندفع بينما كان يهتف |الله أكبر| نحو أربعة عسكريين من عملية |سانتينال| يتولون حراسة المركز التجاري |كاروزيل دو لوفر| أسفل متحف اللوفر.
وقام بتوجيه ضربة في رأس أحد الجنود ثم اندفع نحو عسكري أخر وقع على الأرض وحاول إصابته بالساطور، إلا أن هذا العسكري أطلق عدة أعيرة عليه.
وأكد مولانز أن المعتدي حالته خطرة ويخضع حاليا للعلاج وأنه لم يتم العثور بحوزته على أوراق ثبوتية.
وأضاف أن التحريات قادت إلى شخص مصري الجنسية (29 عاما)، لم يسبق له ارتكاب مخالفات بالأراضي الفرنسية.
التعليقات
المزيد في اخبار مصر
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)