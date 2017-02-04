كتب - أشرف سويلم وقع انفجار كبير بمنطقة |ابني بيتك| جنوب مدينة العريش خلف كمين أمني دون التعرف على أسباب الانفجار حتى الآن ودون الإعلان عن سقوط أي مصابين جراء الانفجار

وتكثف أجهزة الأمن من جهودها للتعرف على أسباب الانفجار، الذي وقع قرابة الساعة الثانية عشر من مساء اليوم الجمعة.

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