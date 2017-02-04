أصدر الحزب المصري الاجتماعي لائحة الحزب المعتمدة من هيئته العليا، والتي تعتمد على عدة أبواب لتنظيم عمل الحزب

كما تتضمن اللائحة قواعد العمل المفترض اتباعها داخل الحزب؛ حيث شملت اللائحة التعريف بالحزب والمبادئ الأساسية، وأحكام العضوية والانضباط الحزبي، بالإضافة إلى أنواع العضوية وإجراءات اكتسابها، والتظلم على قرار رفض أو قَبول العضوية.