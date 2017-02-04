شدد اللواء مدحت شوشة رئيس الهيئة القومية للسكك الحديدية على جميع عمال ورش الفرز على الانتظام بمواقع العمل؛ لاستقبال وزير النقل الدكتور جلال سعيد، في زيارته المقررة للورش صباح اليوم السبت

وجاءت تعليمات رئيس السكك الحديدية لمنع وجود أي تعليقات سلبية من جانب وزير النقل على أداء عمال الورش، وبالتالي أداء رئيس السكك الحديدية، والذي طالب العمال بالالتزام بالزي الرسمي، والإجراءات الخاصة بالعمل لعدم توقيع غرامات عليهم من جانب الوزير.