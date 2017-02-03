رجح الشيخ ياسر سعد، القيادى المنشق عن جماعة الجهاد، أن يكون مرتكب حادث متحف اللوفر الذي يدعى عبدالله وعمره 29 سنة مصرى الجنسية، قد اعتنق الفكر الوهابى المنتشر في منطقة الخليج خاصة وأن هذا الشاب كان يعيش في إحدى دول الخليج ويحمل جنسيتها وبالتالى حمل هذا الفكر المتشدد والذي يكفر كل من يخالفه