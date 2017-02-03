اخبار مصر
-
رياضة
- نشرة فيتو الرياضية.. وأبرزها: فرحة المنتخب بعد تعافي النني وعبد الشافي
- باسم مرسي لمنتقديه: لعبت مع المنتخب بعد وفاة والدي بيوم
- «روما» يطرح استفتاء عن عودة محمد صلاح متوجا بكأس أفريقيا
- مواجهة خارج المستطيل ورقم سلبي للفراعنة.. في أبرز أرقام المربع الذهبي
- كونتي: كوستا لن يرحل عن تشيلسي
- بالصور.. تدريبات قدامى الأهلي والزمالك قبل لقاء شرم الشيخ
- أبو ريدة: وزير الرياضة يتوجه إلى الجابون مساء الأحد
- بالصور.. الننى وعبد الشافى يشاركان في مران الفراعنة استعدادا للأسود
- الحضري يتحدى «البرد» للمشاركة في نهائى كأس الأمم الأفريقية
- سام مرسي يتصدر مجلة ويجان بعد اختياره أفضل لاعب في يناير
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
ياسر سعد: مرتكب حادث متحف اللوفر اعتنق الفكر الوهابي في الخليج
03
فبراير
2017
23:44 PM
بواسطة
رجح الشيخ ياسر سعد، القيادى المنشق عن جماعة الجهاد، أن يكون مرتكب حادث متحف اللوفر الذي يدعى عبدالله وعمره 29 سنة مصرى الجنسية، قد اعتنق الفكر الوهابى المنتشر في منطقة الخليج خاصة وأن هذا الشاب كان يعيش في إحدى دول الخليج ويحمل جنسيتها وبالتالى حمل هذا الفكر المتشدد والذي يكفر كل من يخالفه
وأكد سعد في تصريحات خاصة لـ|فيتو| أن هذا الشاب ربما تم تجنيده من خلال صفحات التواصل الاجتماعى خاصة وهو يحمل هذا الفكر الذي يبيح قتال كل من يخالف فكرهم الوهابي.ويذكر أن شابا عمره 29 عاما كان يحمل حقيبة على ظهره وبداخلها سكينتين وقام بمهاجمة أحد حراس متحف اللوفر بباريس الذي أطلق عليه النار.
بواسطة
التعليقات
المزيد في اخبار مصر
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع