وقال المؤسسون في بيان إعلان التأسيس، إن المركز سيراعي مواكبة التطورات والمستجدات على المستويات العلمية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.وأضاف البيان: |يهدف المركز إلى رسم وتحديد أفضل سبل التعامل معها والاستجابة لها، وصياغة كل ما يتلاءم معها من إستراتيجيات، لتوفير صورة واضحة أمام المهتمين في مصر تسهل عملية اتخاذ القرار|. وأشار إلى أن المركز يهدف بشكل عملي إلى الاقتراب قدر الإمكان بشكل رشيد من أحدث ما توصل اليه العقل البشري من معارف، وانتهاج منظور مصري- إنساني إستراتيجي في التعامل مع القضايا المحورية والملحة في الحاضر والمستقبل، والاهتمام بالتخصصات العلمية في كافة الاتجاهات والسعي للارتقاء بها.ويضم فريق البحث بالمركز مجموعة مهمة من الكوادر الوطنية من ذوي الخبرات النوعية المتعددة من الخبرات العلمية والوجوه الشابة التي اكتسبت تحصيلًا تعليميًا وعلميًا جيدًا يؤهلها للتعامل مع كل المتغيرات العالمية بما تقتضيه المصلحة الوطنية دون تباطؤ.