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نشرة الـ4 عصرا.. السيسي يفاجئ طلبة الكلية الحربية ويشاركهم التدريبات
نشـرت «فيتـو» على مدى الساعات الماضية، العديد من الأخبــار المهمة التي شملت تغطيات لأحداث عدة على الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضيـة، وغيــرها
حازت أخبار معسكر المنتخب الوطني بالجابون على اهتمام القراء، وحرص مطار القاهرة على تسيير رحلات للمشجعين إلى الجابون، لمؤازرة الفراعنة في اللقاء النهائي بطولة الأمم الأفريقية أمام الكاميرون، في الوقت الذي طالب فيه إمام مسجد بالسويس شباب مصر بالاقتداء بالحارس المخضرم عصام الحضري.كما اهتم القراء بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي المفاجئة فجر اليوم الجمعة، إلى الكلية الحربية، حيث تفقد مراحل الإعداد البدني والمهاري المختلفة لطلبة الكلية، للاطمئنان على برامج التدريب والكفاءة البدنية العالية التي يتمتع بها الطلبة، وذلك بحضور الفريق أول |صدقي صبحي| وزير الدفاع والإنتاج الحربي، تابع أحدث الأخبار على العناوين التالية:وصايا «السيسي» لطلبة الكلية الحربيةتفاصيل أسعار تذاكر السفر للجابون لحضور نهائي أفريقيابالصور.. مطعم كشري يقنع زبائنه برفع الأسعار برسالة مؤثرة في الإسكندريةضبط ربة منزل بصحبتها خليجيين لممارسة الدعارة بـ«أكتوبر»إلغاء ودية الأهلي وزيلينا السلوفاكي في الإمارات بسبب الطقس السيئخطيب مسجد في السويس يطالب الشباب بالاقتداء بعصام الحضريانخفاض أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 632 جنيهاضبط موظف اختلس 315 جنيها و60 قرشا في المنوفية47 ألف توقيع على عريضة لعزل عمدة لندن المسلم من منصبهخطيب مسجد في السويس يطالب الشباب بالاقتداء بعصام الحضريأسامة نبيه: لقاء الكاميرون بأمم أفريقيا نهائي للتاريخانقطاع المياه مرة أخرى عن الوراق وإمبابة والمهندسين«الصحة» توفر 313 دواء بالسوق بعد رفع الأسعارخناقة بين ترامب وظريف على تويترسعر الدولار في ٦ بنوك بمستهل تعاملات اليوم
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