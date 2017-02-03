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بالصور.. استعدادات قبل انطلاق ماراثون مكافحة سرطان الثدي
03
فبراير
2017
09:44 AM
بواسطة
رفع فريق |ascc for help|، المشارك في ماراثون لمكافحة سرطان الثدي، لافتات مكتوبا عليها |ارجع للشغل قبل المرض ونخلي بيتنا صحي|
ويذكر أن الماراثون يقام تحت رعاية المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي بالتعاون مع الزمالك راننز.
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