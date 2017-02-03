بالصور.. استعدادات قبل انطلاق ماراثون مكافحة سرطان الثدي

رفع فريق |ascc for help|، المشارك في ماراثون لمكافحة سرطان الثدي، لافتات مكتوبا عليها |ارجع للشغل قبل المرض ونخلي بيتنا صحي|