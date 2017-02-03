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إقلاع طائرة الخطوط اليمنية بعد تأخر 5 ساعات في مطار القاهرة
03
فبراير
2017
09:43 AM
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أقلعت منذ قليل، طائرة الخطوط اليمنية المتجهة إلى مطار بيشة جنوب غرب المملكة العربية السعودية بعد تأخر 5 ساعات في مطار القاهرة؛ بسبب إجراءات الحصول على تصريح من قوات التحالف العربي بعبور أجواء الاشتباكات مع الحوثيين
وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن طائرة الخطوط اليمنية رقم 601 كان مقررا إقلاعها الساعة الثالثة من فجر اليوم الجمعة إلا أنه تم تأجيل إقلاعها 5 ساعات لحين الحصول على تصريح بالعبور في أجواء آمنة.
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