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إلغاء إقلاع 7 رحلات دولية بمطار القاهرة لعدم جدواها اقتصاديا
03
فبراير
2017
09:43 AM
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تلقت سلطات مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الجمعة، 7 إخطارات من شركات الطيران بإلغاء رحلاتها؛ بسبب عدم جدواها اقتصاديًا وقلة عدد ركابها، فضلا عن وجود مشكلات في جدول تشغيل بعض الرحلات
وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إنه سلطات المطار تلقت 4 إخطارات من شركة المصرية العالمية للطيران بإلقاء رحلاتها رقمي 112 و106 المتجهتين إلى ينبع، فضلا عن إلغاء رحلة رقم 486 المتجهة إلى القصيم، والرحلة رقم 825 المتجهة إلى العين بسبب وجود مشكلات في جدول التشغيل.وأضافت المصادر أن سلطات المطار تلقت إخطارًا من شركة النيل للطيران بإلغاء 3 رحلات وهي الرحلة رقم 111 المتجهة إلى الطائف، والرحلة رقم 103 المتجهة إلى ينبع، والرحلة رقم 115 المتجهة إلى القصيم.
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