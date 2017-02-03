وتمكن مسئولو الشركة القابضة للمياه من إصلاح الانفجار بعد فجر اليوم الجمعة، وضخ المياه في المواسير، مما أدى لعودة المياه للمناطق بعد فترة طويلة من الانقطاع.كانت حالة من الغضب سادت بين أهالي الجيزة؛ بسبب استمرار انقطاع المياه منذ صباح أمس الخميس، ومخالفة شركة مياه الجيزة تعهداتها بعودة المياه أكثر من مرة؛ حيث أكدت في بيانها الأول على عودة المياه في الساعة 10 صباح أمس الخميس، وتراجعت وأكدت عودتها في الواحدة ظهر الخميس وهو ما لم يحدث، كما اتهم مواطنون الشركة بأنها تتلاعب بهم.ووصل إلى موقع إصلاح الخط كل من اللواء كمال الدالي، محافظ الجيزة، والدكتور جلال السعيد، وزير النقل، والمهندس مصطفى مدبولي، وزير الإسكان لمتابعة عمليات الإصلاح.