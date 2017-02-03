-
رياضة
- (مصر
- مارسيليا يواجه ميتز اليوم بالدوري الفرنسي
- (مصر
- سوهاج يواصل تقدمه والجونة يفوز بمجموعة الصعيد.. «تقرير»
- هامبورج يلتقي باير ليفركوزن في بطولة الدوري الألماني
- مواعيد مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية والدوري السعودي
- الزمالك يختتم اليوم تدريباته بالقاهرة قبل السفر للإمارات
- التعاقد مع الحضري وبيع حامد وجبر ومباراة السوبر في أبرز خمس تصريحات لمرتضى منصور
- (مصر
- ديبورتيفو لاكورونا يواجه ريـال بيتيس اليوم في الدوري الإسباني
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
عودة المياه إلى الجيزة بعد إصلاح ماسورة المهندسين
عادت منذ قليل مياه الشرب بشكل تدريجي إلى بعض مناطق محافظة الجيزة بعد انقطاع دام لأكثر من 48 ساعة؛ بسبب انفجار إحدى مواسير المياه في المهندسين
وتمكن مسئولو الشركة القابضة للمياه من إصلاح الانفجار بعد فجر اليوم الجمعة، وضخ المياه في المواسير، مما أدى لعودة المياه للمناطق بعد فترة طويلة من الانقطاع.كانت حالة من الغضب سادت بين أهالي الجيزة؛ بسبب استمرار انقطاع المياه منذ صباح أمس الخميس، ومخالفة شركة مياه الجيزة تعهداتها بعودة المياه أكثر من مرة؛ حيث أكدت في بيانها الأول على عودة المياه في الساعة 10 صباح أمس الخميس، وتراجعت وأكدت عودتها في الواحدة ظهر الخميس وهو ما لم يحدث، كما اتهم مواطنون الشركة بأنها تتلاعب بهم.ووصل إلى موقع إصلاح الخط كل من اللواء كمال الدالي، محافظ الجيزة، والدكتور جلال السعيد، وزير النقل، والمهندس مصطفى مدبولي، وزير الإسكان لمتابعة عمليات الإصلاح.
التعليقات
المزيد في اخبار مصر
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)