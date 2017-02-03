يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على حلايب وشلاتين، كما تنشط جنوبًا على البحر الأحمر؛ مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة هناك.أما بالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر، فهي معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، ومعتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:الصغرى العظمىالقاهرة 09 19الإسكندرية 11 18مطروح 08 17بورسعيد 09 17دمياط 10 17بلطيم 10 18الإسماعيلية 07 19السويس 08 20العريش 05 16نخل -03 14طابا 04 17الطور 10 18مرسى علم 12 21الغردقة 11 20شرم الشيخ 12 19رفح 04 16كاترين -03 12سيوة 04 19المنيا 05 20الفيوم 07 20رأس سدر 09 19أبوسمبل 08 22وسط الدلتا 09 19أسيوط 05 20سوهاج 06 20الأقصر 06 23أسوان 08 24شلاتين 13 23حلايب 15 21الوادى الجديد 10 21قنا 08 22نويبع 11 19السلوم 05 16