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الأخبار المتوقعة اليوم الجمعة 3 فبراير 2017
القاهرة - (أ ش أ): الأقصر : تنظم وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة العامة للسياحة الرياضية، ماراثون دراجات هوائية بمحافظة الأقصر لدعم وتنشيط السياحة
بيروت : يقوم المفوض السامي فيليبو غراندي بزيارة رسمية إلى لبنان، للاطلاع على أوضاع اللاجئين السوريين في البلاد وعلى أوضاع المجتمع المضيف وللقاء عدد من المسئولين اللبنانيين.
أبو ظبي : يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فريق زيلينا السلوفاكي وديا على الملعب الفرعي لنادي أهلي دبي استعدادا لمواجهة الزمالك على كأس السوبر المقرر لها 10 فبراير الجاري بالإمارات.
الكويت : ينطلق مهرجان الكويت الدولي للجواد العربي 2017، في ميدان بيت العرب التابع لمركز الجواد العربي، تحت رعاية أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وبمشاركة 373 جوادا من أجمل الخيل العربية من الكويت و11 دولة عربية وأجنبية.
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