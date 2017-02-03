أحيا النجم المغربى محمد الريفي حفلا في نادي الشرطة بمدينة المنصورة بحضور العديد من جمهوره وقيادات وزارة الداخلية

ووصل |الريفي| إلى الحفل بصحبة مدير أعماله سيكا سمير، وبدأ بأغنيته الشهيرة |هيجنني| وسط أجواء من الفرحة وتصفيق الحضور.وتألق النجم المغربي بأداء أشهر أغانيه ومنها |مكتوب علينا| و|وحشوني الغاليين| وغيرها وسط أجواء من الرقص والتصوير السيلفي مع الجمهور.وبنهاية الحفل تم تكريم |الريفي| بدرع تقديرا لأدائه بالحفل.