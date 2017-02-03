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وصول وزير الإسكان لمتابعة إصلاح خط مياه الشرب في المهندسين
وصل، منذ قليل، الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى موقع إصلاح خط مياه الشرب في منطقة المهندسين؛ للوقوف على أعمال الإصلاح
وكان اللواء كمال الدالي محافظ الجيزة، والدكتور جلال السعيد وزير النقل، وصلا إلى موقع الإصلاح لمتابعة أعمال الإصلاح، واستمع المحافظ إلى شكوى الأهالي من استمرار انقطاع المياه. وسادت حالة من الغضب بين أهالي الجيزة؛ بسبب استمرار انقطاع المياه منذ صباح أمس الأول الأربعاء، ومخالفة شركة مياه الجيزة تعهداتها بعودة المياه أكثر من مرة؛ حيث أكدت في بيانها الأول على عودة المياه في الساعة 10 صباح الخميس، وتراجعت وأكدت على عودتها في الواحدة ظهرًا وهو ما لم يحدث، كما اتهم مواطنون الشركة بأنها تتلاعب بهم. وكانت شركة مياه الشرب بالجيزة أعلنت قطع المياه عن مناطق: (الوراق – جزيرة محمد - إمبابة - القومية العربية - شارع السودان - الدقي - العجوزة - المهندسين - الصحفيين - ميت عقبة - بشتيل - المنيرة الشرقية والغربية - أول فيصل والهرم - شارع 20 - حسن محمد - المطبعة - ترعة عبد العال 1 و2 -المشابك - أرض اللواء)، وذلك ابتداءً من الساعة 10 صباح أمس الأول الأربعاء وحتى الساعة 10 صباح أمس الخميس؛ نظرًا لأعمال مترو الأنفاق بمنطقة المهندسين، وما تستلزمه من تحويل المرافق المتعارضة مع مسار مترو الأنفاق، مما سيترتب عليه تحويل خط مياه رئيسي قطر 1000م.
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