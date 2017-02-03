وقال أحد العمال، إنهم بعد الانتهاء من تحويل خط مياه رئيسي قطر 1000م، فوجئوا بانقطاع الجوان الواصل بين مواسير المياه مما اضطرهم إلى العودة لإعادة التصليح مرة أخرى. وأضاف عامل آخر، أن عمليات التصليح من الممكن أن تستمر إلى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وأنهم لا يستطيعون الجزم بموعد عودة المياه للأهالي.فيما دفعت محافظة الجيزة بسيارات شفط المياه لسحب المياه التي تجمعت في شوارع منطقة المهندسين نتيجة الإصلاحات التي استمرت أكثر من 48 ساعة.وسادت حالة من الغضب بين أهالي الجيزة؛ بسبب استمرار انقطاع المياه منذ صباح أمس الخميس، ومخالفة شركة مياه الجيزة تعهداتها بعودة المياه أكثر من مرة؛ حيث أكدت في بيانها الأول على عودة المياه في الساعة 10 صباح أمس الخميس، ولكن تراجعت وأكدت على عودتها في الواحدة ظهر الخميس وهو ما لم يحدث، كما اتهم مواطنون الشركة بأنها تتلاعب بهم ولا تراعي ظروفهم، في ظل استمرار انقطاع المياه.وكانت شركة مياه الشرب بالجيزة أعلنت قطع المياه عن مناطق: (الوراق – جزيرة محمد - إمبابة - القومية العربية - شارع السودان - الدقي - العجوزة - المهندسين - الصحفيين - ميت عقبة - بشتيل - المنيرة الشرقية والغربية - أول فيصل والهرم - شارع 20 - حسن محمد - المطبعة - ترعة عبد العال 1 و2 - المشابك - أرض اللواء)، وذلك ابتداءً من الساعة 10 صباح أمس الأول الأربعاء وحتى الساعة 10 صباح أمس الخميس؛ نظرًا لأعمال مترو الأنفاق بمنطقة المهندسين، وما تستلزمه من تحويل المرافق المتعارضة مع مسار مترو الأنفاق، مما سيترتب عليه تحويل خط مياه رئيسي قطر 1000م.