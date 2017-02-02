وحذرت هيئة الأرصاد من الشبورة المائية الكثيفة، التي تقل بها الرؤية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد.كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:الصغرى العظمىالقاهرة 10 18الإسكندرية 10 17مطروح 07 17بورسعيد 10 16دمياط 10 17بلطيم 10 17الإسماعيلية 05 18السويس 07 19العريش 06 16نخل -01 14طابا 04 15الطور 10 19مرسي علم 12 19الغردقة 11 19شرم الشيخ 13 19رفح 05 15كاترين -02 10سيوة 05 17المنيا 06 18الفيوم 07 18رأس سدر 10 17أبوسمبل 07 21وسط الدلتا 09 18أسيوط 05 18سوهاج 06 19الأقصر 07 21أسوان 07 21الشلاتين 13 21حلايب 14 20الوادي الجديد 05 20قنا 07 20نويبع 11 18السلوم 05 16