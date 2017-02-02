ألغت الخطوط الجوية اليمنية، اليوم الخميس، رحلتها المتجهة من مطار القاهرة الدولي، إلى عدن بسبب صعوبة الحصول على تصريح من قوات التحالف بعبور أجواء الاشتباكات مع الحوثيين

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن طائرة الخطوط اليمنية رقم 601 والمتجهة إلى عدن تعرضت لإلغاء رحلتها، والتي كان من المقرر إقلاعها في الثالثة فجر اليوم الخميس، وذلك بسبب صعوبة استخراج تصريح بالعبور في أجواء آمنة من الاشتباكات مع الحوثيين.