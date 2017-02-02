في الوقت الذي تسعى فيه وزارة الطيران المدني إلى تنشيط حركة السياحة الوافدة للمطارات المصرية، خاصة بعد اتخاذ عدد من الدول على رأسها روسيا تعليق رحلاتها إلى القاهرة عقب حادث سقوط الطائرة الروسية المنكوبة فوق شبه جزيرة سيناء، إلا أن الديون المتراكمة للشركات وتحرير سعر الدولار مقابل الجنيه، باتت أهم المشكلات التي تهدد استمرار عمل شركات الطيران بالمطارات المصرية

وأصبحت تحويل الإيرادات الخاصة لشركات الطيران الأجنبية العاملة بمطار القاهرة بالدولار أزمة كبيرة تهدد استمرار عملهم، في ظل المساعي التي تقوم بها وزارة الطيران المدني بالتعاون مع البنك المركزي لتحويل إيرادات تلك الشركات بالعملة الصعبة، لكن جاء قرار تحرير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري القشة التي قصمت ظهر البعير.وأعلنت شركة الخطوط الجوية الهولندية| KLM| تعليق رحلاتها الجوية إلى مطار القاهرة الدولي، بسبب ظروف اقتصادية تتعلق بالشركة، منذ 7 يناير الماضي لأجل غير مسمى، بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها الشركة وظروف تحويل إيراداتها من مصر بالعملة الصعبة التي تمر بها الشركة، وتم التنسيق مع سلطات المطار لسفر ركابها على متن رحلات أخرى.وأعلنت شركة طيران ناس الانسحاب من مطارات مصر، ووقف رحلاتها في محطات سوهاج، والأقصر، وأسيوط منذ 19 يناير الماضي، نظرًا لارتفاع سعر الريـال السعودي مقابل الجنيه، وزيادة في أسعار العملات العربية والأجنبية؛ في مقابل سعر صرف الجنيه؛ ما أدى إلى التقليل من العملة المصرية في المطارات.وقالت مصادر بقطاع الطيران المدني، إن الوزارة أو المطارات لم تتلق إخطارا رسميا من شركة طيران ناس، بالانسحاب من تلك المحطات.