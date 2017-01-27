غادر مطار القاهرة الدولي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، متوجها إلى العاصمة الكونغولية برازافيل؛ لرئاسة وفد مصر في اجتماع اللجنة رفيعة المستوى لرؤساء دول الاتحاد الأفريقي ودول الجوار الليبي، والمقرر انطلاقه اليوم الجمعة