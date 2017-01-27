شهد مطار القاهرة الدولي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، إقلاع الطائرة المصرية المتجهة إلى القصيم بالسعودية، بعد تأخر 4 ساعات؛ بسبب الظروف الجوية لدى دولة الهبوط