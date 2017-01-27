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تأخر إقلاع طائرة مصر للطيران المتجهة لـ«القصيم» 4 ساعات بسبب سوء الطقس
27
يناير
2017
03:43 AM
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شهد مطار القاهرة الدولي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، إقلاع الطائرة المصرية المتجهة إلى القصيم بالسعودية، بعد تأخر 4 ساعات؛ بسبب الظروف الجوية لدى دولة الهبوط
وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن سلطات المطار تلقت إشارة من سلطات مطار القصيم يفيد بتأخير إقلاع الرحلة رقم 633؛ بسبب العاصفة التي تعرض لها المطار، وتم تأخير إقلاع الرحلة لمدة 4 ساعات للحصول على إذن الإقلاع من سلطات الطيران المدني بمطار القصيم.
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