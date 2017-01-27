بورسعيد - طارق الرفاعي: أحال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، مجلس ادارة نادي المعارف التابع لمديرية التربية والتعليم إلي النيابة العامة، لاتهامهم في واقعة فساد

وأعلنت محافظة بورسعيد، في بيان لها، أن أعضاء مجلس الادارة استغلوا وظائفهم، وقاموا بهدم مدرسة السلام الكائنة بنهاية شارع الأمين وتحويل أرضها إلي ملاعب ومحلات تجارية بالمخالفة القانون والغرض المخصصة من أجله الأرض لبناء مدرسة لخدمة أهالي المنطقة.

وعرضت مديرية التربية والتعليم مذكرة بالواقعة علي محافظ بورسعيد، والتي أحالها بدوره إلي الادارة القانونية بالمحافظة لبحث الموقف، والتي انتهت إلي بطلان تشكيل مجلس ادارة نادي المعارف وإحالة الشق الخاص بهدم مدرسة السلام وتحويلها إلي ملاعب ومحلات تجارية إلي النيابة العامة.

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