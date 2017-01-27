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افتتاح مؤتمر القلب السادس عشر في الأقصر بحضور 3 محافظين
الأقصر – محمد محروس: شهدت محافظة الأقصر افتتاح مؤتمر القلب السادس عشر والذى تقيمه جمعية القلب المصرية فى الفترة من 26وحتى 28 يناير الجارى بحضور محمد بدر محافظ الأقصر والدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج والمهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط والدكتور احمد حمزة نقيب أطباء الأقصر ودكتور سامح شاهين رئيس الجمعية المصرية للقلب
قال دكتور عادل الأتربى رئيس المؤتمر ان المؤتمر فى دورته السادسة عشر يتضمن ورش عمل تختلف موضوعاتها وعلى راسها ورش عمل حول القسطرة العلاجية باستخدام المحاكى ،و ورشة عمل الانعاش القلبى الرئوى ، و توسيع صمام المترالى بالبالون ، بالاضافة الى التدريبات العملية لقراءة رسم القلب وغيرها من التقنيات الحديثة لجراحات القلب ويشارك هذا العام ما يزيد عن 500 طبيب من مختلف المحافظات بالاضافة لبعض الاطباء الافارقة والايطاليين .
ومن جانبه أوضح محافظ الأقصر ان استضافة المؤتمرات الطبية والعلمية بالمحافظة يسهم فى تنشيط سياحة المؤتمرات كما يعود بالنفع على المواطن من خلال اقامة بعض القوافل الطبية على هوامش المؤتمرات مما يتيح الفرصة للاهالى للكشف على ايدى امهر الاطباء فى مختلف التخصصات .
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