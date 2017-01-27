قال دكتور عادل الأتربى رئيس المؤتمر ان المؤتمر فى دورته السادسة عشر يتضمن ورش عمل تختلف موضوعاتها وعلى راسها ورش عمل حول القسطرة العلاجية باستخدام المحاكى ،و ورشة عمل الانعاش القلبى الرئوى ، و توسيع صمام المترالى بالبالون ، بالاضافة الى التدريبات العملية لقراءة رسم القلب وغيرها من التقنيات الحديثة لجراحات القلب ويشارك هذا العام ما يزيد عن 500 طبيب من مختلف المحافظات بالاضافة لبعض الاطباء الافارقة والايطاليين .

ومن جانبه أوضح محافظ الأقصر ان استضافة المؤتمرات الطبية والعلمية بالمحافظة يسهم فى تنشيط سياحة المؤتمرات كما يعود بالنفع على المواطن من خلال اقامة بعض القوافل الطبية على هوامش المؤتمرات مما يتيح الفرصة للاهالى للكشف على ايدى امهر الاطباء فى مختلف التخصصات .

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