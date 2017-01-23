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الدولار يواصل ارتفاعه في بنوك مطار القاهرة
23
يناير
2017
08:43 AM
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واصل الدولار الأمريكي ارتفاعه في مكاتب البنوك العاملة بمطار القاهرة، اليوم الاثنين، وسط إقبال كبير من المسافرين لتبديل العملات
وسجل الدولار HSBC في بنك 18،90 جنيهًا للشراء، و19،25 جنيهًا للبيع، في حين سجل الريـال السعودي 5،04 جنيهات للشراء، و5،13 جنيهات للبيع.
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