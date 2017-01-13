وأكد اللواء محمد عبدالجليل، رئيس حى الساحل، أن الحملة أسفرت عن مصادرة كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة والدواجن بمحال مختلفة، لافتا إلى أنه تم إعدامها مع عمل محاضر غلق وبيئة للمحال المخالفة.وأضاف في تصريحات له، أنه يتم شن حملات تفتيشية على المحال والمطاعم ومحال الجزارة والسوبر ماركت باستمرار من أجل ضبط السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية، حفاظا على صحة المواطنين.