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ضبط لحوم ودواجن فاسدة بمحال مختلفة في حي الساحل
13
يناير
2017
13:44 PM
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شنت الأجهزة التنفيذية لحى الساحل، برئاسة اللواء محمد عبدالجليل، حملة بيطرية، بحضور مباحث المرافق مسئولى والصحة والطب البيطرى، على المطاعم المتواجدة في نطاق الحى
وأكد اللواء محمد عبدالجليل، رئيس حى الساحل، أن الحملة أسفرت عن مصادرة كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة والدواجن بمحال مختلفة، لافتا إلى أنه تم إعدامها مع عمل محاضر غلق وبيئة للمحال المخالفة.وأضاف في تصريحات له، أنه يتم شن حملات تفتيشية على المحال والمطاعم ومحال الجزارة والسوبر ماركت باستمرار من أجل ضبط السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية، حفاظا على صحة المواطنين.
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