شن حي بولاق الدكرور القطاع الشمالي، حملة إشغالات على المباني المخالفة بعدة أماكن بنطاق القطاع، وتم خلال الحملة ضبط عدد كبير من المخالفات ومواد بناء وحديد تسليح وأخشاب ومعدات بناء

كما تم سحب خلاطة مخالفة وتم مصادرة عدد من أبواب العقارات المخالفة وإيداع المضبوطات مخزن الحي، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك فورًا.وتأتي تلك الحملة بناءً على تعليمات اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، واللواء علاء الهراس، نائب المحافظ بضرورة متابعة إشغالات الشوارع وحالات البناء المخالف، وعمل حملات مستمرة ليل نهار لضبط تلك المخالفات.تمت الحملة تحت إشراف اللواء نادر سعيد، رئيس حي بولاق الدكرور، والمهندس زينهم إدريس نائب رئيس الحي، والمهندس حمادة السيد مدير الإشغالات بالقطاع الشمالي بحي بولاق الدكرور، ومجموعة الإشغالات والمتابعة بالقطاع.