أكد مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، أنه سيتم الاستغناء عن استيراد الغاز من الخارج خلال عام ٢٠١٩

وقال المصدر في تصريحات لـ|فيتو|، إنه بمجرد دخول حقول غاز شمال الإسكندرية وظهر في العام الجاري، سيزيد الإنتاج من ٤.٧ إلى ٧ مليارات قدم مكعب غاز يوميا، مما يساهم في نهاية الأمر في تلبية احتياجات السوق المحلية.وأوضح المصدر أن حجم الاستثمارات للشركات الأجنبية خلال العام الجاري ستصل قيمتها نحو ٨ مليارات دولار، مؤكدا أن الوزارة مستمرة في سداد مستحقات الشركات العاملة في التنقيب والبحث عن البترول.