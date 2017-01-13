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«البترول»: لن نستورد غاز خلال ٢٠١٩
13
يناير
2017
13:44 PM
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أكد مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، أنه سيتم الاستغناء عن استيراد الغاز من الخارج خلال عام ٢٠١٩
وقال المصدر في تصريحات لـ|فيتو|، إنه بمجرد دخول حقول غاز شمال الإسكندرية وظهر في العام الجاري، سيزيد الإنتاج من ٤.٧ إلى ٧ مليارات قدم مكعب غاز يوميا، مما يساهم في نهاية الأمر في تلبية احتياجات السوق المحلية.وأوضح المصدر أن حجم الاستثمارات للشركات الأجنبية خلال العام الجاري ستصل قيمتها نحو ٨ مليارات دولار، مؤكدا أن الوزارة مستمرة في سداد مستحقات الشركات العاملة في التنقيب والبحث عن البترول.
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