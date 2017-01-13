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بالصور.. حملة لإزالة الإشغالات في الهرم بالجيزة
شن حي الهرم القطاع الشمالي حملة إشغالات على المباني المخالفة بعدة أماكن بنطاق الحي، وتم خلال الحملة ضبط عدد كبير من الإشغالات والمخالفات، وهى ردم لبشة مخالفة بشارع حامد مسعود من شارع جلال اللبيني، وضبط خلاطة مخالفة بشارع أحمد محمود من شارع عمرو ابن العاص، وضبط 3 خلاطات من شارع مستجد من ترعة سليم
وتم مصادرة كميات كبيرة من حديد تسليح وأخشاب ومعدات بناء ومواد بناء تستخدم في ذلك، وتم إيداع المضبوطات مخزن الحي واتخاذ اللازم حيال ذلك فورًا.تمت الحملة تحت إشراف المهندس |سميح عبد الجواد| القائم بأعمال رئيس حي الهرم، والمهندس |جمال رضوان| مساعد رئيس الحي، و|ربيع زنون| مدير الإشغالات بالقطاع الشمالي بحي الهرم، و|محمود زيدان| مدير المتابعة بالحي، ومجموعة كبيرة من مراقبين الإشغالات وعمال الإشغالات والمتابعة بالحي، وتحت غطاء أمني مكثف بتكليفات من اللواء |خالد عصر| مدير شرطة المرافق بالجيزة، والمقدم |أشرف الشاذلي| قائد شرطة المرافق بحي الهرم.
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