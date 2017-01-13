وتبادلا خلال الاتصال التعازى في ضحايا العمليات الإرهابية التي شهدتها الدولتان مؤخرا، والتأكيد على التضامن في مكافحة الإرهاب الذي يستهدف أمن وسلامة المواطنين الأبرياء.وأعرب الجانبان عن إدانتهما لهذه الاعتداءات الآثمة التي تتطلب من جميع الدول والشعوب المُحبة للسلام مزيدًا من التكاتف والتعاون للتصدي لها.وتناول الاتصال مناقشة العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وألمانيا، وحرصهما على دفع هذه العلاقات قدمًا وتطويرها في كافة المجالات، وخاصة في ضوء الإعداد لزيارة المستشارة الألمانية لمصر خلال الربع الأول من العام الجاري، والتي ستمثل دفعة قوية لتعزيز العلاقات بين البلدين.